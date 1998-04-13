Чередова (Щиблева) Анастасия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1928
Дата смерти13.04.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
13.07.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чередов Пётр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.1998