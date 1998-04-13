Чередова (Щиблева) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова (Щиблева) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1928

Дата смерти

13.04.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
13.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередов Пётр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Пётр Николаевич

Смерть
13.04.1998
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