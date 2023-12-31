Ковальская Евелина
Место рожденияУкраина, Каменец-Подольский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1905
Сын: Ковальский Бронислав
Отец ребёнка: Ковальский Иосиф
д. Шидловцы
Рождение ребёнка
16.03.1907
Сын: Ковальский Иван
Отец ребёнка: Ковальский Иосиф
д. Андреевка, Ольховецкая волость, Хмельницкая обл.
Рождение ребёнка
02.02.1914
Сын: Ковальский Александр
Отец ребёнка: Ковальский Иосиф
Шидловцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гелена
Отец ребёнка: Ковальский Иосиф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальский Борислав
Отец ребёнка: Ковальский Иосиф
Смерть
Неизвестно