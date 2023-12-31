Ковальская Евелина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальская Евелина

Место рождения

Украина, Каменец-Подольский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Украина, Каменец-Подольский
Рождение ребёнка
04.01.1905

Сын: Ковальский Бронислав

Отец ребёнка: Ковальский Иосиф

д. Шидловцы
Рождение ребёнка
16.03.1907

Сын: Ковальский Иван

Отец ребёнка: Ковальский Иосиф

д. Андреевка, Ольховецкая волость, Хмельницкая обл.
Рождение ребёнка
02.02.1914

Сын: Ковальский Александр

Отец ребёнка: Ковальский Иосиф

Шидловцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гелена

Отец ребёнка: Ковальский Иосиф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальский Борислав

Отец ребёнка: Ковальский Иосиф

Смерть
Неизвестно
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