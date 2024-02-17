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Вобшинова Наталья Николаевна
Вобшинова Наталья Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.1982
Пол
Женский
Отец
Григорьев Николай Николаевич
1942 г.р.
Мать
Вобшинова Ирина Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1982
Отец:
Григорьев Николай Николаевич
Мать:
Вобшинова Ирина Ивановна
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