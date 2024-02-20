(Шемигон) Анна Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения13.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1885
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Крещение
13.08.1885
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Елисей Григорьевич Бородаев и Тихона Супрунова жена - Параскева Севастьяновна
Смерть
Неизвестно