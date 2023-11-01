Баева Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баев Максим Иванов
Рождение ребёнка
11.08.1819
Отец ребёнка: Баев Максим Иванов
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 августа 1819 года Камышевскго села у крестьянина Максима Баева сын Лаврентий Тобольск 156 15 1163 1819 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Баева Гликерия Максимова
Отец ребёнка: Баев Максим Иванов
Рождение ребёнка
24.06.1836
Дочь: Козлова (Баева) Агрипина Максимова
Отец ребёнка: Баев Максим Иванов
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 июня 1836 года у крестьянина села Камышевского Максима Иванова БАева и жены его Агафьи Ивановой родилась дочь Агрипина Тобольск 156 15 1180 1836 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно