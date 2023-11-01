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Баева Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баев Максим Иванов

Рождение ребёнка
11.08.1819

Сын: Баев Лаврентий Максимов

Отец ребёнка: Баев Максим Иванов

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 августа 1819 года Камышевскго села у крестьянина Максима Баева сын Лаврентий Тобольск 156 15 1163 1819 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Баева Гликерия Максимова

Отец ребёнка: Баев Максим Иванов

Рождение ребёнка
24.06.1836

Дочь: Козлова (Баева) Агрипина Максимова

Отец ребёнка: Баев Максим Иванов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
24 июня 1836 года у крестьянина села Камышевского Максима Иванова БАева и жены его Агафьи Ивановой родилась дочь Агрипина Тобольск 156 15 1180 1836 МК Камышевское
Смерть
Неизвестно

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