Пережогин Симеон Иосифов
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Исаева (Пережогина) ПелагеяОколо 1876 г.р.
Рыбакова (Пережогина) КсенияНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова (Пережогина) Ксения
Мать ребёнка: Пережогина ?
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Исаева (Пережогина) Пелагея
Мать ребёнка: Пережогина ?
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно