Пережогин Симеон Иосифов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Пережогин Симеон Иосифов

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Исаева (Пережогина) ПелагеяОколо 1876 г.р.
Рыбакова (Пережогина) КсенияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова (Пережогина) Ксения

Мать ребёнка: Пережогина ?

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Исаева (Пережогина) Пелагея

Мать ребёнка: Пережогина ?

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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