Пономарев Михаил Борисович 21.12.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пономарев Михаил Борисович

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Место рождения

город Ленинград

Дата рождения

21.12.1949

Дата смерти

?.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949

Отец: Пономарев Борис Михайлович

Мать: Пономарева (Храмова) Людмила Михайловна

город Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
?.03.2003
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край

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