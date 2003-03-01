Пономарев Михаил Борисович
Место рождениягород Ленинград
Дата рождения21.12.1949
Дата смерти?.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1949
город Ленинград
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.03.2003
Советская Гавань, Советско-Гаванский муниципальный район, Хабаровский край