Плотников Алексей Алексеевич
Место рожденияБалахна Нижегородской губернии
Дата рождения1838
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Плотникова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.04.1859
Сын: Плотников Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна
Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
06.08.1860
Сын: Плотников Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна
Плотниковы и Полтановы
Смерть
1867