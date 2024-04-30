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Плотников Алексей Алексеевич

Место рождения

Балахна Нижегородской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Плотников Алексей Петрович

Мать: Плотникова (Бердникова) Катерина Ивановна

Плотниковы и Полтановы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Плотникова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
13.04.1859

Сын: Плотников Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна

Плотниковы и Полтановы
Рождение ребёнка
06.08.1860

Сын: Плотников Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Плотникова Анна Михайловна

Плотниковы и Полтановы
Смерть
1867

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