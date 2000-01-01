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Калинин Виктор
Калинин Виктор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.11.1911
Дата смерти
25.05.1992
Пол
Мужской
Отец
Калинин Пётр
1883 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911
Отец:
Калинин Пётр
Мать: не указана
Смерть
25.05.1992
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