Калинин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1911

Дата смерти

25.05.1992

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1911

Отец: Калинин Пётр

Мать: не указана

Смерть
25.05.1992
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