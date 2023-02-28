Кабаков Анатолий Валерьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983
Бракосочетание
08.07.2009
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности