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Кабаков Анатолий Валерьевич

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Место рождения

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

01.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1942 г.р.

Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1983

Отец: Кабаков Валерий Федорович

Мать: Кабакова Тамара Михайловна

Саргатское, Саргатский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
08.07.2009

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
05.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
20.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
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