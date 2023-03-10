Бакиров Анна Луповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бакиров Павел Севастьянович
Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Бакиров Прокофий Севастьянович
Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Вопрос (Бакиров) Ольга Севастьяновна
Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна
Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна
Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Завьялов (Бакиров) Татьяна Севастьяновна
Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович
Смерть
Неизвестно