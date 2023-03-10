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Бакиров Анна Луповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бакиров Павел Севастьянович

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Бакиров Прокофий Севастьянович

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Вопрос (Бакиров) Ольга Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Толстухин (Бакиров) Клавдия Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Уваров (Бакиров) Елена Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Севастьян Петрович

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Завьялов (Бакиров) Татьяна Севастьяновна

Отец ребёнка: Бакиров Севастьян Петрович

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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