Яхонтов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Троицкая (Яхонтова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Яхонтова (Розанов) Аграфена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1852

Сын: Яхонтов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Яхонтова (Розанов) Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Покровская (Яхонтова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Яхонтова (Розанов) Аграфена Ивановна

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