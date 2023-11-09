Яхонтов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Троицкая (Яхонтова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Яхонтова (Розанов) Аграфена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1852
Мать ребёнка: Яхонтова (Розанов) Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Покровская (Яхонтова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Яхонтова (Розанов) Аграфена Ивановна