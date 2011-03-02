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Мялкина Евгения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1924

Дата смерти

02.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924

Отец: Коровин Петр Николаевич

Мать: Коровина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мялкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.07.1955

Дочь: Кляпнева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Мялкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1958

Сын: Мялкин Константин Александрович

Отец ребёнка: Мялкин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
13.03.1960

Дочь: Лапшина Лидия Александровна

Отец ребёнка: Мялкин Александр Михайлович

Смерть
02.03.2011

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