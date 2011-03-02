Мялкина Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1924
Дата смерти02.03.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1955
Дочь: Кляпнева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Мялкин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1958
Сын: Мялкин Константин Александрович
Отец ребёнка: Мялкин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
13.03.1960
Дочь: Лапшина Лидия Александровна
Отец ребёнка: Мялкин Александр Михайлович
Смерть
02.03.2011