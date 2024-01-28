Бахарева Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1728 или 1735
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 или 1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Бахарев Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Бахарев Василий Никитич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Бахарева) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Бахарев Василий Никитич
Смерть
1775