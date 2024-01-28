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Бахарева Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1728 или 1735

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728 или 1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Василий Никитич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бахарев Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Бахарев Василий Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Бахарева) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Бахарев Василий Никитич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1775

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