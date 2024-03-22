Плотникова (Ашихмина) Матрона Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Ашихмина) Матрона Сидоровна

Место рождения

Малые Ботыли

Дата рождения

1752

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1768 ст.

Муж: Плотников Тимофей Ларионович

1768г. МК г. Нолинск НС (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 22
Рождение ребёнка
1770

Сын: Плотников Софоней Тимофеевич

Отец ребёнка: Плотников Тимофей Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787
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