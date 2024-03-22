Плотникова (Ашихмина) Матрона Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Бракосочетание
31.01.1768 ст.
1768г. МК г. Нолинск НС (свадьба) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 22
Рождение ребёнка
1770
Сын: Плотников Софоней Тимофеевич
Отец ребёнка: Плотников Тимофей Ларионович
Место жительства
Неизвестно
Дудинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1787