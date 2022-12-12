Воробьёв Григорий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.
Дочь: Воробьёва Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьёва Елена Аристарховна
Рождение ребёнка
16.01.1913 ст.
Дочь: Воробьёва Григорьевна
Мать ребёнка: Воробьёва Елена Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно