Воробьёв Григорий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Григорий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1909 ст.

Дочь: Воробьёва Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьёва Елена Аристарховна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1913 ст.

Дочь: Воробьёва Григорьевна

Мать ребёнка: Воробьёва Елена Аристарховна

Дикополье, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьёва Елена Аристарховна

Смерть
Неизвестно
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