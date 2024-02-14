Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парастаева (Камаева) Марина Валерьевна

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Место рождения

город Ташкент

Дата рождения

21.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1971

Отец: Камаев Валерий Федорович

Мать: Камаева (Егорова) Раиса Хасановна или Александровна

Бракосочетание
02.12.1989

Муж: Парастаев Нестор Омариевич

Рождение ребёнка
12.05.1990

Сын: Парастаев Евгений Несторович

Отец ребёнка: Парастаев Нестор Омариевич

Рождение ребёнка
24.03.1992

Сын: Парастаев Кирилл Несторович

Отец ребёнка: Парастаев Нестор Омариевич

Рождение ребёнка
10.06.2005

Дочь: Парастаева Инга Несторовна

Отец ребёнка: Парастаев Нестор Омариевич

Москва, город федерального значения Москва

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