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Ревнивых Мария Георгиевна

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Место рождения

Комарица, Тобольский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

23.03.1926

Дата смерти

20.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926

Отец: Ревнивых Егор

Мать: Жукова Евгения Ивановна

Комарица, Тобольский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1948

Дочь: Лысенко Надежда Геннадьевна

Отец ребёнка: Владыкин Геннадий Александрович

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
20.09.2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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