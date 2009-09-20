Ревнивых Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1926
Дата смерти20.09.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1926
Отец: Ревнивых Егор
Мать: Жукова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
21.10.1948
Дочь: Лысенко Надежда Геннадьевна
Отец ребёнка: Владыкин Геннадий Александрович
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
20.09.2009
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область