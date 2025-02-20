Иван Макарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Макарович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Екатерина ИвановнаВычислено 1873 ст. г.р.
Макаров Алексей ИвановичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
деревня Марьино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Илья Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Марьино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Смерть
Неизвестно

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