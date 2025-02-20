Иван Макарович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Екатерина ИвановнаВычислено 1873 ст. г.р.
Макаров Алексей ИвановичНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
деревня Марьино, Никулинская волость, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1873 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Марьино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно