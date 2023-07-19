Шитова (Городилова) Галина Александровна 25.03.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шитова (Городилова) Галина Александровна

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Место рождения

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.03.1960

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
22.08.1981

Муж: Шитов Александр Григорьевич

Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
14.07.1982

Сын: Шитов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Шитов Александр Григорьевич

Апатиты
Рождение ребёнка
27.06.1986

Дочь: Антонова (Шитова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Шитов Александр Григорьевич

Кировск, Мурманская область

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