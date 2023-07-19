Шитова (Городилова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения25.03.1960
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.08.1981
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Рождение ребёнка
14.07.1982
Сын: Шитов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Шитов Александр Григорьевич
Апатиты
Рождение ребёнка
27.06.1986
Дочь: Антонова (Шитова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Шитов Александр Григорьевич
Кировск, Мурманская область