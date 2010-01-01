Янкина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1930
Отец ребёнка: Янкин Леонтий
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Янкин Леонтий
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Янкин Леонтий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Янкин Геннадий Леонтьевич
Отец ребёнка: Янкин Леонтий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Юрьева Валентина Леонтьевна
Отец ребёнка: Янкин Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Янкин Леонтий
Смерть
Неизвестно