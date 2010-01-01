Янкина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янкина Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1930

Сын: Янкин Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Янкин Леонтий

Рождение ребёнка
1932

Сын: Янкин Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Янкин Леонтий

Рождение ребёнка
1934

Сын: Янкин Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Янкин Леонтий

Рождение ребёнка
1936

Сын: Янкин Геннадий Леонтьевич

Отец ребёнка: Янкин Леонтий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Юрьева Валентина Леонтьевна

Отец ребёнка: Янкин Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янкин Леонтий

Смерть
Неизвестно
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