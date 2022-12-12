(Курбатова) Варвара Родионовна
Место рождения
Дата рождения12.12.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1906
Отец: Курбатов Родион Иванович
Мать: Курбатова Мария Петровна
Крещение
13.12.1906
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Сарапульский мещанин Николай Иванов Курбатов и мещанская девица Елисавета Иванова Пахомова
Смерть
Неизвестно