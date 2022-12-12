(Курбатова) Варвара Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курбатова) Варвара Родионовна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

12.12.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1906

Отец: Курбатов Родион Иванович

Мать: Курбатова Мария Петровна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
13.12.1906
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Восприемники | Сарапульский мещанин Николай Иванов Курбатов и мещанская девица Елисавета Иванова Пахомова
Смерть
Неизвестно
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