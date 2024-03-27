Осиповых Егор Иосифович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1755 и 1761
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1761
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 176-2-733 (РС 1834) | 1016об | Егор Осипов Осиповых, умер в 1826 году
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-300 (ИР 1815) | л. 1075 | Егор Осипов сын Осиповых, 74 года
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 176-2-235 (РС 1811) | 179об | Егор, 50 лет
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-285 (ИР 1802) | л. 984об | Егор, 61 год
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-275 (ИР 1795) | Источник данных - Стригонюк (Коротаева) Татьяна Анатольевна (uid 5477). Неужно перепроверить. | л. 497 | Егор, 40 лет
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1826