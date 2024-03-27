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Осиповых Егор Иосифович

Место рождения

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1755 и 1761

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Отец

Между 1731 и 1733 г.р.

Мать

Между 1728 и 1732 г.р.

Жена

Вычислено 1753 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1755 и 1761

Отец: Осиповых Иосиф Степанович

Мать: Осиповых (Женихова) Анна Захаровна

Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осиповых Ирина Гавриловна

Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 176-2-733 (РС 1834) | 1016об | Егор Осипов Осиповых, умер в 1826 году
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-300 (ИР 1815) | л. 1075 | Егор Осипов сын Осиповых, 74 года
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 176-2-235 (РС 1811) | 179об | Егор, 50 лет
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-285 (ИР 1802) | л. 984об | Егор, 61 год
Упоминание
Неизвестно
ЦГАКО 237-71-275 (ИР 1795) | Источник данных - Стригонюк (Коротаева) Татьяна Анатольевна (uid 5477). Неужно перепроверить. | л. 497 | Егор, 40 лет
Место жительства
Неизвестно
Большая Горка, Даровской муниципальный район, Кировская область
Смерть
1826

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