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Сарамсакова Дариха Евдавлетовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1966

Отец: Ищанов Евдавлет Темульханович

Мать: Ищанова Самира Хамитовна

Рождение ребёнка
23.06.1992

Дочь: Байкадамова Асель Каирбековна

Отец ребёнка: Сарамсаков Каирбек

Рождение ребёнка
30.06.1996

Дочь: Сарамсакова Алия Каирбековна

Отец ребёнка: Сарамсаков Каирбек

Рождение ребёнка
28.09.1998

Сын: Сарамсаков Алибек Каирбекович

Отец ребёнка: Сарамсаков Каирбек

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарамсаков Каирбек

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