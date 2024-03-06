Сарамсакова Дариха Евдавлетовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1966
Рождение ребёнка
23.06.1992
Дочь: Байкадамова Асель Каирбековна
Отец ребёнка: Сарамсаков Каирбек
Рождение ребёнка
30.06.1996
Дочь: Сарамсакова Алия Каирбековна
Отец ребёнка: Сарамсаков Каирбек
Рождение ребёнка
28.09.1998
Сын: Сарамсаков Алибек Каирбекович
Отец ребёнка: Сарамсаков Каирбек
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарамсаков Каирбек