Дунов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДунов Фёдор Андреевич

Дунов Фёдор Андреевич

avatar

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дунов Андрей Ильич

Мать: Дунова Анна Моисеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чекулова Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.

Дочь: Дунова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1892 ст.

Дочь: Дунова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.12.1899 ст.

Дочь: Дунова Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.

Дочь: Дунова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунова Ирина Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close