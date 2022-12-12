Дунов Фёдор Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дунов Андрей Ильич
Мать: Дунова Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чекулова Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
23.07.1888 ст.
Дочь: Дунова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
20.09.1892 ст.
Дочь: Дунова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
29.12.1899 ст.
Дочь: Дунова Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
11.02.1905 ст.
Дочь: Дунова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дунова Ирина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дунова Ирина Максимовна
Смерть
Неизвестно