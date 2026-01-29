Сучильщиков Василий Иванович 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сучильщиков Василий Иванович

Автор
НЗ
Захарова Н.

мужской, родился 1892, Жохово, Тверской уезд, Тверская губерния

умер 1954

Отец
ИванНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Иван

Мать: не указана

Жохово, Тверской уезд, Тверская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1914

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1954

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