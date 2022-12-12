Параскева Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Климентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Между 1738 и 1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1734

Сын: Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Василий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич

Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Между 1738 и 1740
Савино, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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