Параскева Климентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиМежду 1738 и 1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Рождение ребёнка
1736
Сын: Василий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Леонтьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1738 и 1740