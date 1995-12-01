Садиков Вадим Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1926
Дата смерти01.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926
Рождение ребёнка
09.02.1954
Дочь: (Садикова) Вера Вадимовна
Мать ребёнка: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна
Рождение ребёнка
20.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна
Смерть
01.12.1995
Королёв, Королев, Московская область
Причина смерти: Диабет