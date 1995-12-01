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Садиков Вадим Иванович

Место рождения

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.09.1926

Дата смерти

01.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1926

Отец: Садиков Иван Егорович

Мать: Садикова (Смирнова) Клавдия Даниловна

Положилово, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.02.1954

Дочь: (Садикова) Вера Вадимовна

Мать ребёнка: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна

Рождение ребёнка
20.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садикова (Бардакова) Раиса Романовна

Смерть
01.12.1995
Королёв, Королев, Московская область
Причина смерти: Диабет

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