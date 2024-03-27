Хуснетдинов Ширмухамет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуснетдинов Ширмухамет

Хуснетдинов Ширмухамет

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

10.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Наймя

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Вафина Алима

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Рождение ребёнка
1924

Сын: Хуснетдинов Жафар

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Закирова Алия

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Рождение ребёнка
17.09.1931

Дочь: Мусина Роза

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуснетдинов Хамзя

Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close