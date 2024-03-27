Хуснетдинов Ширмухамет
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения10.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1870
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Наймя
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Вафина Алима
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Хуснетдинов Жафар
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Закирова Алия
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Рождение ребёнка
17.09.1931
Дочь: Мусина Роза
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуснетдинов Хамзя
Мать ребёнка: Хуснетдинова Бадьялджамаль (Жамиля)
Смерть
Неизвестно