Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна
женский, родилась Вычислено 1893 ст.
умерла 01.04.1919
Супруги
Суконщиков Алексей Иванович22.09.1890 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей Алексеевич12.08.1912 ст. г.р.
Суконщиков Василий Алексеевич25.12.1914 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
08.07.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Иванович
Восприемник
15.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.
Сын: Суконщиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
01.04.1919