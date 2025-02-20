Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна Вычислено 1893 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1893 ст.

умерла 01.04.1919

Супруги
Суконщиков Алексей Иванович22.09.1890 ст. г.р.
Дети
Суконщиков Алексей Алексеевич12.08.1912 ст. г.р.
Суконщиков Василий Алексеевич25.12.1914 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

мещанская дочь

Бракосочетание
08.07.1911 ст.

Муж: Суконщиков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1912 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Иванович

Восприемник
15.05.1914 ст.

Юлия Васильевна Суконщикова

Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.

Сын: Суконщиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
01.04.1919

Причина смерти: воспаление легких

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