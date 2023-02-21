Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1893 ст.
Дата смерти01.04.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.
Сын: Суконщиков Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Иванович
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанская дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1919
Причина смерти: воспаление легких