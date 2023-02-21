Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова (Андреева) Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1893 ст.

Дата смерти

01.04.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1914 ст.

Сын: Суконщиков Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанская дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Алексей Иванович

Смерть
01.04.1919
Причина смерти: воспаление легких
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