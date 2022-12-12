Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения28.06.1873
Дата смерти14.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873
Место жительства
С 1896
Швейцария
Место жительства
С 1917 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1955
Смерть
14.07.1955