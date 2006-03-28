Зименко Петр Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1916
Дата смерти28.03.2006
ПолМужской
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1916
Рождение ребёнка
13.07.1946
Дочь: Королева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Зименко Клавдия Федоровна
Бракосочетание
25.07.1946
Жена: не указана
Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зименко Клавдия Федоровна
Смерть
28.03.2006