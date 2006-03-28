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Зименко Петр Тарасович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1916

Дата смерти

28.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1916

Отец: Зименко Тарас Иванович

Мать: Зименко Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
13.07.1946

Дочь: Королева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Зименко Клавдия Федоровна

Бракосочетание
25.07.1946

Жена: не указана

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зименко Виталий Петрович

Мать ребёнка: Зименко Клавдия Федоровна

Смерть
28.03.2006
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