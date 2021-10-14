Попенов Валерий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1957
Дата смерти14.10.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попенова Галина Викторовна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
14.10.2021