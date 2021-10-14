Попенов Валерий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попенов Валерий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1957

Дата смерти

14.10.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попенова Галина Викторовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
14.10.2021
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