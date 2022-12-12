Родионова (Шептунова) Марина Владимировна
Место рождения
Дата рождения02.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1962
Бракосочетание
13.10.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.02.1980
Сын: Родионов Евгений Викторович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1984
Дочь: Родионова Ксения Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1995
Муж: не указан