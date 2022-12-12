Родионова (Шептунова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Шептунова) Марина Владимировна

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Место рождения

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область

Дата рождения

02.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1962

Отец: Шептунов Владимир Венифадьевич

Мать: Шептунова Светлана Сергеевна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Бракосочетание
13.10.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
14.02.1980

Сын: Родионов Евгений Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1984

Дочь: Родионова Ксения Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Развод
1995

Муж: не указан

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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