Чмиль Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмиль Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Чмиль Василий Иванович

Мать ребёнка: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1932

Дочь: Скибина (Чмиль) Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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