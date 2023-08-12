Чмиль Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1930
Мать ребёнка: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1932
Дочь: Скибина (Чмиль) Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Чмиль (Назаренко) Прасковья Ивановна
Смерть
Неизвестно