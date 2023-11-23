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Витрук Анатолий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1954

Отец: Витрук Дмитрий Григорьевич

Мать: Витрук Дарья Марковна

Рождение ребёнка
08.05.1978

Дочь: Кравчук (Витрук) Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Витрук (Терещенко) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1981

Сын: Витрук Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Витрук (Терещенко) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.1986

Сын: Витрук Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Витрук (Терещенко) Вера Ивановна

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