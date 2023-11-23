Витрук Анатолий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1954
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1954
Отец: Витрук Дмитрий Григорьевич
Мать: Витрук Дарья Марковна
Рождение ребёнка
08.05.1978
Дочь: Кравчук (Витрук) Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Витрук (Терещенко) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1981
Сын: Витрук Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Витрук (Терещенко) Вера Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1986
Сын: Витрук Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Витрук (Терещенко) Вера Ивановна