Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения1689
Дата смерти1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1708
Рождение ребёнка
1709
Сын: Свешников Емельян Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1714
Сын: Свешников Афанасий Фёдорович
Отец ребёнка: Свешников Фёдор Иванович