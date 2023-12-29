Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна

Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

1689

Дата смерти

1756

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1689

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1708

Муж: Свешников Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Свешников Емельян Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
1714

Сын: Свешников Афанасий Фёдорович

Отец ребёнка: Свешников Фёдор Иванович

Смерть
1756

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