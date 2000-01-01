Голоюс Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голоюс Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Голоюс Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1952

Сын: Баранов Виктор

Отец ребёнка: Баранов Илья Михайлович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Баранова Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Баранов Илья Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Илья Михайлович

Смерть
Неизвестно
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