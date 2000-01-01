Голоюс Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Голоюс Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1952
Сын: Баранов Виктор
Отец ребёнка: Баранов Илья Михайлович
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Баранова Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Баранов Илья Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно