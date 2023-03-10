Еремеева Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1916

Сын: Еремеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Еремеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Иван Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еремеев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Еремеев Александр

Смерть
Неизвестно
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