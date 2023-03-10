Еремеева Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1916
Сын: Еремеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Еремеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Иван Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Еремеев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Еремеев Александр
Смерть
Неизвестно