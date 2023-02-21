Бельских Надежда Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бельских Матвей Федорович
Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бельских Алексей Федорович
Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бельских Андрей Федорович
Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно