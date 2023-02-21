Бельских Надежда Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБельских Надежда Михайлова

Бельских Надежда Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Бельских Иван Федорович

Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бельских Матвей Федорович

Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов

Рождение ребёнка
1901

Сын: Бельских Алексей Федорович

Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бельских Андрей Федорович

Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бельских Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельских Федор Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close