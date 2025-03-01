Свирина Аксинья Ермолаевна
женский, родилась 1814 ст., Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
Супруги
Свирин Василий Денисович1814 ст. г.р.
Дети
Свирин Василий Васильевич1814 ст. г.р.
(Свирина) Анксинья Васильевна1843 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1814 ст.
Сын: Свирин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Свирин Василий Денисович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: (Свирина) Анксинья Васильевна
Отец ребёнка: Свирин Василий Денисович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Свирин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Свирин Василий Денисович
Смерть
Неизвестно