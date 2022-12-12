Яковлев Евгений Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.01.1908 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1908 ст.
Запись в метрической книге Успенской (Михайло-Архангельской) церкви г. Орла.
Бракосочетание
17.07.1935
Рождение ребёнка
07.06.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Дмитриевна
Смерть
Неизвестно