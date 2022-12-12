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Яковлев Евгений Михайлович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

03.01.1908 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1908 ст.

Отец: Яковлев Михаил Иванович

Мать: Яковлева Елизавета Федоровна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Запись в метрической книге Успенской (Михайло-Архангельской) церкви г. Орла.
Бракосочетание
17.07.1935

Жена: Яковлева Надежда Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.06.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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