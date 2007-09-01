Аулов Николай Анатольевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1950
Дата смерти?.09.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950
Отец: Аулов Анатолий
Мать: Аулова Раиса Семёновна
Рождение ребёнка
01.12.1974
Дочь: Морозова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Аулова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Малько Олеся Николаевна
Мать ребёнка: Аулова Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аулова Мария Андреевна
Смерть
?.09.2007