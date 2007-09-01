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Аулов Николай Анатольевич

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

06.12.1950

Дата смерти

?.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950

Отец: Аулов Анатолий

Мать: Аулова Раиса Семёновна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.12.1974

Дочь: Морозова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Аулова Мария Андреевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
1982

Дочь: Малько Олеся Николаевна

Мать ребёнка: Аулова Светлана

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аулова Мария Андреевна

Смерть
?.09.2007
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