Донирова Марина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донирова Марина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1995

Дочь: Донирова Дарима Баировна

Отец ребёнка: Дониров Баир Аюржанаевич

Рождение ребёнка
15.02.2000

Дочь: Донирова Сэсэг Баировна

Отец ребёнка: Дониров Баир Аюржанаевич

Рождение ребёнка
05.06.2009

Сын: Дониров Аюр Баирович

Отец ребёнка: Дониров Баир Аюржанаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дониров Баир Аюржанаевич

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