Донирова Марина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.1995
Дочь: Донирова Дарима Баировна
Отец ребёнка: Дониров Баир Аюржанаевич
Рождение ребёнка
15.02.2000
Дочь: Донирова Сэсэг Баировна
Отец ребёнка: Дониров Баир Аюржанаевич
Рождение ребёнка
05.06.2009
Сын: Дониров Аюр Баирович
Отец ребёнка: Дониров Баир Аюржанаевич
Бракосочетание
Неизвестно