Голубева Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиОколо 1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1898 ст.
Отец ребёнка: Голубев Илья Яковлевич
Рождение ребёнка
06.02.1907
Дочь: Розова Ксения Ильинична
Отец ребёнка: Голубев Илья Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1945