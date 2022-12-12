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Голубева Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Около 1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1898 ст.

Сын: Голубев Алексей Ильич

Отец ребёнка: Голубев Илья Яковлевич

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.02.1907

Дочь: Розова Ксения Ильинична

Отец ребёнка: Голубев Илья Яковлевич

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Илья Яковлевич

Смерть
Около 1945
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