Валиуллин Ярулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Ярулла

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

07.01.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1876

Отец: Валиуллин Хуснутдин

Мать: (Атнагулова) Бибизагида Муталап Кызы

Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: (Валиуллин) Бибисара

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Рождение ребёнка
01.03.1903

Дочь: (Валиуллин) Бибимарьям

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Рождение ребёнка
18.11.1905

Дочь: (Валиуллин) Бибисара

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Рождение ребёнка
10.01.1908

Сын: Габдулла Ярулла Улы

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Рождение ребёнка
22.07.1908

Дочь: (Валиуллин) Бибисара

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Рождение ребёнка
12.12.1909

Сын: Габдрахман Ярулла Улы

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Габделкабир Ярулла Улы

Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы

Смерть
Неизвестно

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