Валиуллин Ярулла
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения07.01.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1876
Рождение ребёнка
13.01.1901
Рождение ребёнка
01.03.1903
Дочь: (Валиуллин) Бибимарьям
Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы
Рождение ребёнка
18.11.1905
Рождение ребёнка
10.01.1908
Сын: Габдулла Ярулла Улы
Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы
Рождение ребёнка
22.07.1908
Рождение ребёнка
12.12.1909
Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы
Рождение ребёнка
15.05.1916
Мать ребёнка: Бибигазиза Мулла Камалетдин Кызы
Смерть
Неизвестно