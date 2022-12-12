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Бусел Иван Григорьевич

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Место рождения

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.07.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908

Отец: Бусел Григорий Фомич

Мать: Бусел Наталья Кузьминична

Павловка, Михайловский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зима, Зиминское, Иркутская область
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