Бусел Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения07.07.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1908
Отец: Бусел Григорий Фомич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Зима, Зиминское, Иркутская область