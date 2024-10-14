Калинин Иван Степанович 1775 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Иван Степанович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1775

умер 1837

Отец
Калинин Степан Васильевич1751 г.р.
Мать
Калинина Анна Васильевна1751 г.р.
Супруги
Калинина Матрена1790 г.р.
Дети
Калинин Григорий Иванович1799 г.р.
Калинин Иван Иванович1804 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Калинин Степан Васильевич

Мать: Калинина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Матрена

Рождение ребёнка
1799

Сын: Калинин Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Калинин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Калинина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Матрена

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Калинина) Марья Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Матрена

Рождение ребёнка
1819

Сын: Калинин Николай Иванович

Мать ребёнка: Калинина Матрена

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Калинина) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Калинина Матрена

Смерть
1837

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