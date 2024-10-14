Калинин Иван Степанович
мужской, родился 1775
умер 1837
ОтецКалинин Степан Васильевич1751 г.р.
МатьКалинина Анна Васильевна1751 г.р.
Супруги
Калинина Матрена1790 г.р.
Дети
Калинин Григорий Иванович1799 г.р.
Калинин Иван Иванович1804 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Матрена
Рождение ребёнка
1799
Сын: Калинин Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Калинина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Калинина Матрена
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Калинина) Марья Ивановна
Мать ребёнка: Калинина Матрена
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Калинина Матрена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Калинина) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Калинина Матрена
Смерть
1837