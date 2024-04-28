Тимошенко (Езерская) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко (Езерская) Наталья Михайловна

Тимошенко (Езерская) Наталья Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1967

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1967 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Награда
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Благодарственное письмо от руководства Белорусского государственного университета транспорта и деканат электротехничекого фак-та за воспитание сына Тимошенко А.С. (Бочков К.А,сатырев Ф.Е.)
Образование
01.07.1982
Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Горецкое педагогическое училище -преподаватель в нач.классах
Работа или профессия
02.07.1986
Костюшковичи, Кричевский район, Могилёвская область
Назначена учительнице и заведующей Бань.Будонской нач.школы.
Работа или профессия
18.08.1986
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
назначена старшей пионервожатой в СШ №1 02.03.1997 переведена учительницей нач.классов в СШ№1
Бракосочетание
20.06.1987

Муж: Тимошенко Сергей Иванович

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Бракосочетание
20.06.1987

Муж: Тимошенко Сергей Иванович

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Работа или профессия
06.08.1987
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
принята воспитателем школы-интерната
Образование
С 01.09.1987 по 26.06.1991
Могилев, Могилёвская область
МГПИ им.А.А.Кулешова- (педагогика и методика начального обучения)- учитель нач.классов
Рождение ребёнка
14.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Иванович

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Работа или профессия
01.09.1991
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Переведена учителем нач.классов СШ №1
Работа или профессия
03.11.1993
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Присвоена вторая квалификационная категория
Рождение ребёнка
08.06.1997

Сын: Тимошенко Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Иванович

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Работа или профессия
01.04.2003
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Присвоена квалификация учитель первой категории
Бракосочетание
20.06.2012

Муж: Тимошенко Сергей Иванович

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Серебрянная свадьба Торжественная регистрация и роспись в книге почетных гостей во Дворце князя Потемкина
Награда
2014
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Благодарственное письмо (нач.отдела обр-я спорта и туризма Кричевского районного исполнительного комитета )- за успехи в обучении и воспитании учащихся ,высокий профессионализм и компетентность . (Д.И... Показать все
Работа или профессия
01.04.2017
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Присвоена квалификация воспитатель ГПД первой категории
Работа или профессия
25.06.2018
Могилев, Могилёвская область
присвоена квалификация учитель высшей категории
Работа или профессия
16.11.2018
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Присвоена квалификация педагог дополнительного образования высшей категории
Награда
?.08.2022
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Почетная грамота -за активную общ.деят-ть, личный вклад в развитие и умножение духовного потенциала подрастающего поколения района, высокий уровень организации обр.процесса

Мы используем куки для улучшения работы сайта.