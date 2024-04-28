Тимошенко (Езерская) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1967
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Награда
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Благодарственное письмо от руководства Белорусского государственного университета транспорта и деканат электротехничекого фак-та за воспитание сына Тимошенко А.С. (Бочков К.А,сатырев Ф.Е.)
Образование
01.07.1982
Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Горецкое педагогическое училище -преподаватель в нач.классах
Работа или профессия
02.07.1986
Костюшковичи, Кричевский район, Могилёвская область
Назначена учительнице и заведующей Бань.Будонской нач.школы.
Работа или профессия
18.08.1986
назначена старшей пионервожатой в СШ №1 02.03.1997 переведена учительницей нач.классов в СШ№1
Бракосочетание
20.06.1987
Бракосочетание
20.06.1987
Работа или профессия
06.08.1987
принята воспитателем школы-интерната
Образование
С 01.09.1987 по 26.06.1991
МГПИ им.А.А.Кулешова- (педагогика и методика начального обучения)- учитель нач.классов
Рождение ребёнка
14.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Иванович
Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Работа или профессия
01.09.1991
Переведена учителем нач.классов СШ №1
Работа или профессия
03.11.1993
Присвоена вторая квалификационная категория
Рождение ребёнка
08.06.1997
Сын: Тимошенко Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Иванович
Работа или профессия
01.04.2003
Присвоена квалификация учитель первой категории
Бракосочетание
20.06.2012
Серебрянная свадьба Торжественная регистрация и роспись в книге почетных гостей во Дворце князя Потемкина
Награда
2014
Благодарственное письмо (нач.отдела обр-я спорта и туризма Кричевского районного исполнительного комитета )- за успехи в обучении и воспитании учащихся ,высокий профессионализм и компетентность . (Д.И... Показать все
Работа или профессия
01.04.2017
Присвоена квалификация воспитатель ГПД первой категории
Работа или профессия
25.06.2018
присвоена квалификация учитель высшей категории
Работа или профессия
16.11.2018
Присвоена квалификация педагог дополнительного образования высшей категории
Награда
?.08.2022
Почетная грамота -за активную общ.деят-ть, личный вклад в развитие и умножение духовного потенциала подрастающего поколения района, высокий уровень организации обр.процесса