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Матрена Дмитриева

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.11.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1883 ст.

Отец: Дмитрий Степанов

Мать: Анна Матвеева

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Дмитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-102об-103
Крещение
08.11.1883 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьянская вдова Матрена Иванова 56-25-219-102об-103
Восприемник
08.09.1897 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
8 сентября 1897 у Анны Григорiевой Степановой 56-25-220-43об-44
Восприемник
16.09.1901 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
16 сентября 1901 у Любови Їоаннова Терентiева 56-25-221-11об-12
Восприемник
26.05.1902 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
26 мая 1902 у Їоанна Григорiева Стефанова 56-25-221-46об-47
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