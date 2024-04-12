Матрена Дмитриева
Место рождения
Дата рождения07.11.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.11.1883 ст.
Отец: Дмитрий Степанов
Мать: Анна Матвеева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Дмитрiй Степановъ и законная жена его Анна Матвеева, оба православные 56-25-219-102об-103
Крещение
08.11.1883 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дома крестьянская вдова Матрена Иванова 56-25-219-102об-103
Восприемник
08.09.1897 ст.
8 сентября 1897 у Анны Григорiевой Степановой 56-25-220-43об-44
Восприемник
16.09.1901 ст.
16 сентября 1901 у Любови Їоаннова Терентiева 56-25-221-11об-12
Восприемник
26.05.1902 ст.
26 мая 1902 у Їоанна Григорiева Стефанова 56-25-221-46об-47